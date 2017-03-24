Her yeni Assassin's Creed oyununda olduğu gibi, henüz duyurusu yapılmamış olan AC Empire hakkında da söylentilerin ardı arkası kesilmiyor.



Her yeni Assassin's Creed oyununda olduğu gibi, henüz duyurusu yapılmamış olan AC Empire hakkında da söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan bir yenisi ise İsviçreli bir perakendecinin oyunun çıkış tarihini eklemesi oldu. Peki söylentilere göre oyunun çıkış tarihi ne zaman? Detayları haberimizde.



Assassin's Creed serisi şüphesiz Ubisoft cephesinin en kapsamlı oyunlarından biri. Oyun sektöründeki başarısı senaryoyu diziye, kitaplara ve hatta beyaz perdeye kadar taşımaya yetmişti. Fakat her sene yeni bir Assassin's Creed oyunun gelmesi oyunun senaryo bakımından zayıflamasına yol açmıştı. Hal böyle olunca seriye 2 yıla yaklaşık bir süredir ara verilmiş durumda. Serinin bir diğer baş belası ise sızıntılar. Birçok Assassin's Creed oyununda baş gösteren sızıntılar öyle komik bir hal almıştı ki Watch Dogs 2 oyununda bir diyalogda esprili bir şekilde anılmıştı. Bunlardan bir yenisi ise yeniAssassin's Creed oyununun çıkış tarihi ile alakalı.



Daha önce AC: Empire'ın Mısır'da geçeceğine dair söyletinler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İsviçreli perakendeci WoG yada tam adıyla World of Games tarafından oyunun çıkış tarihi Ekim 2017 olarak açıklandı. Bununla da kalmayıp oyunu ön siparişe açan site, Ubisoft herhangi bir resmi açıklama yapmamasına rağmen bilgi vermekten kaçınmadı. Bir önceki Assassin's oyunu olan Assassin's Creed Syndicate Ekim 2015 yılında çıkışını yapmıştı. Buradan da Ekim 2017'de yeni bir Assassin's oyununun gelmesine muhtemel olarak bakılıyor.



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