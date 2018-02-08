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Asrın Projesinde Yatırım Tutarı 7 Milyar Dolara Çıktı
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Asrın projesinde yatırım tutarı 7 milyar dolara çıktı

ASRIN PROJESİNDE YATIRIM TUTARI 7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Rus Enerji Şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde tahmini yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardıklarını belirtti.

Tarih : 08 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Asrın Projesinde Yatırım Tutarı 7 Milyar Dolara Çıktı(10/10)6

Rus Enerji Şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde tahmini yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, "Proje, öncelikle öz kaynaklardan finanse edilecek." dedi.

1 MİLYAR DAHA YÜKSELTTİLER

Kruglov, Moskova'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, TürkAkım projesine yönelik ilk planlamalarda, tahmini yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Projede tahmini yatırım tutarının yapılan hesaplamalar sonrasında 1 milyar dolar daha yükseltildiğini anlatan Kruglov, "Şimdi projede toplam tutarın 7 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Projenin, öncelikle Gazprom tarafından finanse edileceğini belirten Kruglov, "TürkAkım öncelikle öz kaynaklarla finanse edilecek. Ancak sonraki aşamalarda Kuzey Akım 1 projesinde olduğu gibi proje tahvilleri kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

930 KM UZANAN İKİ DOĞAL GAZ BORU HATTI OLACAK

TürkAkım projesiyle Rus doğal gazının doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.

Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğal gaz boru hattından oluşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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