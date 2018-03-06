Dünyanın En Eski Şişe Mesajı Karaya Vurdu!
Erdoğan'dan Bm'ye Doğu Guta Tepkisi: Batsın Sizin Kararınız!
Damat Pompalı Tüfekle Kayınpederi Ve Kayınbiraderini Öldürdü, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
Mehmetçik, Pkk'nın Girilemez Denilen Karargahı Kato Dağı'nı Adeta Çelikten Kale Yaptı
Amazon, Bankacılık Sektörüne De Adım Atıyor
Whatsapp'ın Youtube Desteği Türkiye'de Kullanıma Açıldı
Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Faturasına Sadık Aboneye Müjde
Türkiye, 9 Farklı Bölgeye 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor!
Rüzgar Kulübeyi Beşik Gibi Salladı, Özel Güvenlikçi Zor Anlar Yaşadı
Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı
Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet
Acun Ilıcalı'nın Karısıyla Verdiği Romantik Poza, Yarım Milyon Beğeni Geldi
Film Gibi Hırsızlık! Pistteki Uçaktan 5 Milyon Dolar Çaldılar
Esad Katliama Doymuyor! Guta'da Kimyasal Silahla Yine Sivilleri Vurdu
Mehmetçik Girdi! İşte 8 Şehit Verdiğimiz Hain Pusudaki Tünel
Hain Pilotun Cezaevinde Yırtıp Attığı Notta Neler Yazdığı Ortaya Çıktı
Taşındıkları Evin Havalandırma Boşluğunda Eski Kiracının Cesedini Buldular
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti
Fetö'den Yargıya Son Sızma Girişimi! Hakim Savcılık Kuraları Ertelendi
Köpeği Otomobile Zincirle Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu

Asrın projesinde dönüşüm TOKİ'ye emanet

ASRIN PROJESİNDE DÖNÜŞÜM TOKİ'YE EMANET

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhında kentsel dönüşüm için TOKİ'nin devrede olacağını açıkladı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet(8/10)4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bazı gazetecilerle sohbetinde Kanal İstanbul projesi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Arslan, güzergâhın kesinleşmesi ile birlikte ÇED sürecinin başlatıldığını ve bu sürecin tamamlanmasının yıl ortasını bulacağını kaydetti. Kanal İstanbul projesinin çok sayıda bakanlık ve kurumla birlikte yürütüleceğinin altını çizen Arslan, "Güzergâhta kentsel dönüşüm için TOKİ devrede olacak. Tarıma elverişli alanlar ayrıca değerlendirilecek. Rüzgâr türbinleri ve enerji nakil hatları için ayrı planlama yapılacak" dedi.

17 KİLOMETRELİK SONDAJ

Tatlı su havzalarının etkilenmemesi için de özel sistem kurulacağını anlatan Bakan Arslan, "Kanaldan gelecek tuzlu suyun tatlı su ile karışmaması için tedbir alınacak. 17 kilometre sondaj yaptık. Amaç zeminin yapısını öğrenmek ve ona göre proje geliştirmek. Geçirgenliği önlemek için, tatlı su ile tuzlu suyun karışmaması için, kanal imalatı yapılırken, havuz sistemi gibi bir sistem kurulacak. Kanalda betonarme sistem kullanılacak ve özel malzeme enjekte edilecek" diye konuştu.

ERDOĞAN'I MİSAFİR EDECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hâle geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?' diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu hâlde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Pistimiz hazır, gerisi sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirtmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz, onlar da 'olabilir' dediler."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Asrın  Projesinde  Dönüşüm  Toki  Ye  Emanet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER