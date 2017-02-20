ASPİRİN MASKESİYLE SİVİLCELERDEN KURTULUN!
İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...
Sivilcelerden kurtaran aspirin maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...
Aspirin maskesi sivilce ve aknelere iyi geliyor, siyah noktaları azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor.
Aspirin maskesi için gereken malzemeler:
4 aspirin
1 kaşık su
1 çay kaşığı bal
kaynak:habertürk
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