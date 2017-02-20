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aspirin maskesiyle sivilcelerden kurtulun!

ASPİRİN MASKESİYLE SİVİLCELERDEN KURTULUN!

İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...

Sivilcelerden kurtaran aspirin maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:44
Puan Ver : Aspirin Maskesiyle Sivilcelerden Kurtulun!(8/10)9


İşte sivilce ve akneleri yok eden evde kolayca yapılabilen aspirin maskesi tarifi...

 



Aspirin maskesi sivilce ve aknelere iyi geliyor, siyah noktaları azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor.



Aspirin maskesi için gereken malzemeler:



4 aspirin



1 kaşık su



1 çay kaşığı bal



 



kaynak:habertürk



 








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