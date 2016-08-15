ASPİRİN KANSERDEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR
Kanserle mücadelede aspirinin sağladığı yararlara ilişkin kanıtlara bir yenisi eklendi. 47 araştırmanın sonuçlarını analiz eden bir çalışmaya göre, düşük dozda ASA alınması, hastalık riskini azaltmakla kalmıyor, kansere bağlı ölüm riskini de % 20 oranında düşürüyor.
Aspirinin kanser ile ilişkisi uzun zamandır tıbbın gündeminde. Bilimsel araştırmalar düzenli aspirin kullanımının başta bağırsak olmak üzere pek çok kanser türünü önlemede ve tedavide etkili olduğunu gösteriyor.
Örneğin; Mart 2016'da JAMA Onkoloji dergisinde yayınlanan ve 136 bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçları, haftada iki defa düzenli aspirin içenlerin kansere yakalanma riskinin % 3 azaldığını ortaya koydu.
Eylül 2015'de Hollanda'da yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarına göre de aspirinin, tedavisi süren mide–bağırsak kanseri hastalarının ömrünü yaklaşık iki kat artırdığı açıklandı.
Yine Londra'daki Francis Crick Enstitüsü'nden bilim insanlarının 2015 tarihli araştırması, aspirinin kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmasını önleyebileceğine işaret ediyordu.
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