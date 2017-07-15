ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN ARKADAŞLARIYLA DENİZDE ŞAKALAŞMALARI OBJEKTİFLERE YAKALANDI
Arkadaşları için eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslışah Alkoçlar'ın Çeşme'deki tatilinden görüntüler objektiflere yansıdı. Aslışah "Arkadaşlarımla çok mutluyum" mesajı verdi.
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yle arkadaşları için ilişkisini noktaladıktan sonra Münevver Karabulut cinayetinin katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'yla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, Çeşme tatilinde görüntülendi.
ARKADAŞLARIYLA SUYUN TADINI ÇIKARDI
Arkadaşlarıyla denizde şakalaşan Alkoçlar hayli keyifliydi. Serin suda bir süre dans eden Alkoçlar, daha sonra arkadaşlarından birinin sırtına çıkıp denize atladı. Ekibin sudaki eğlencesi 1 saat sürdü.
Kaynak: haberinburada
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