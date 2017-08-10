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Aslışah Alkoçlar, Çeşme Tatilinde Kavga Çıkardı: Bu Varoşu İçeri Nasıl Alırsınız?

ASLIŞAH ALKOÇLAR, ÇEŞME TATİLİNDE KAVGA ÇIKARDI: BU VAROŞU İÇERİ NASIL ALIRSINIZ?

Çeşme tatilinde katıldığı partide 2015'te de tartıştığı Ceyla Kartal'ı gören Aslışah Alkoçlar, "Bu varoşu nasıl içeri alırsınız?" diyerek ortalığı birbirine kattı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Aslışah Alkoçlar, Çeşme Tatilinde Kavga Çıkardı: Bu Varoşu İçeri Nasıl Alırsınız?(5/10)1

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Çeşme'de Ceyla Kartal adlı genç kızla kavga etti. "Bu varoşu içeri nasıl alıyorsunuz?" diye bağıran Aslışah'ı sevgilisi Kasım Garipoğlu sakinleştirdi.

YUNAN ADASINDAN ÇEŞME'YE GELDİLER

Selim Soydan ile Hülya Koçyiğit'in torunu, Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah kısa süre önce iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yunan adası Mikonos'tan dönen sevgililer geçtiğimiz günlerde Çeşme'deydi. Eğlenmek için Before Sunset Beach'e gittiler.

Aslışah Alkoçlar'ın kavga ettiği Ceyla Kartal...

"BU VAROŞU İÇERİ NASIL ALIRSINIZ?"

İddiaya göre; Aslışah Alkoçlar, 2015'te de tartıştığı Ceyla Kartal'ı partide görünce gerildi. Sinirlenip "Bu varoşu nasıl içeri alırsınız?" diye bağırmaya başladı.

SEVGİLİSİ ZOR YATIŞTIRDI

Ceyla Kartal elindeki sigarayı Aslışah'a fırlattı. Bir anda kavga çıktı, ortalık karıştı. Kasım Garipoğlu sevgilisi Aslışah'ı zor yatıştırdı.

Aslışah'ın tatilinden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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