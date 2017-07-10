Şenol Güneş'le Çalışmak İsteyen Volkan, Beklemediği Cevabı Aldı
Türkiye'yi Sarsan Vahşette Yeni Gelişme! Ağız Birliği Yapmaları Önlendi
Aslışah Alkoçlar, Cem Garipoğlu'nun Kuzeniyle Aşk Mı Yaşıyor
Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 3,5 Arttı
Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
İtalyan Ekibi Lazio, Selçuk İnan'ı Gözüne Kestirdi
Asena Atalay, Caner Erkin'e Açtığı 125 Bin Liralık İcra Davasını Kazandı
Makedon Çocuk, Yeteneğiyle Yılmaz Morgül'ü Kendine Hayran Bıraktı
Kamuya 25 Bin Memur Aranıyor
G.Saray'dan Aldıkları Chedjou, Maça Çıkamadan Hastanelik Oldu
Beşiktaş, Gökhan Töre Depremi Sonrası Harekete Geçti
Meclis İçtüzüğünde Sürpriz Hükümler: Frakın Sonu
Ben Arfa Rüyası Gerçek Oluyor
Avusturya'dan Skandal Karar! Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin Ülkeye Girişini Yasakladılar
Zuhal Topal'ın Gelin Adayı Naz, Ali Ağaoğlu'nun Teknesinde Yakalandı
Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren Trt Genel Müdürlüğüne Atandı
Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme
Hatay'da Polis Kontrol Noktasına Ateş Açıldı: 3 Polis Yaralı
Abd Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da Türk Halkı Demokrasiyi Korudu
Fetö'cü Gelin Ve Damat Düğün Konvoyunda Yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Cem Garipoğlu'nun Kuzeniyle Aşk mı Yaşıyor

ASLIŞAH ALKOÇLAR, CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİYLE AŞK MI YAŞIYOR

Aslışah Alkoçlar adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile konser izlemeye gitti. Konserde Aslışah'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Aslışah Alkoçlar, Cem Garipoğlu'nun Kuzeniyle Aşk Mı Yaşıyor(6/10)2

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den yeni ayrılan Aslışah Alkoçlar, Münevver Karabulut cinayet sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile konser izlemeye gitti. Konserde Aslışah'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı. Eski sevgililer göz göze gelmemek için köşe kapmaca oynadı

ASLIŞAH, HAYYAM GARİPOĞLU İLE KONSERE GELDİ

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu hafta sonu Alaçatı'da sahne aldı. Beren Saat'in de izlediği konserde eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, uzun zaman sonra aynı ortamı paylaştı. Sosyetik güzel, Doğulu'yu adının aşk dedikodularına karıştığı, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla izledi.

'YÜZÜNE BİLE BAKMAM' ŞARKISINDA COŞMASI ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME Mİ?

Sabancı ise bir başka köşede arkadaşlarıyla konseri takip ederken ikili göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Doğulu'nun 'Ex Aşkım' şarkısında coştu. Bir arkadaşının çekip yüklediği videoda sosyetik güzelin, "Yüzüne bile bakmam" sözlerinde yaptığı dans eski sevgilisine mesaj olarak yorumlandı.

Böyle görüntülendiler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aslışah  Alkoçlar  Cem  Garipoğlu  Nun  Kuzeniyle  Aşk    Yaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER