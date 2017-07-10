Aslışah Alkoçlar adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile konser izlemeye gitti. Konserde Aslışah'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den yeni ayrılan Aslışah Alkoçlar, Münevver Karabulut cinayet sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile konser izlemeye gitti. Konserde Aslışah'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı. Eski sevgililer göz göze gelmemek için köşe kapmaca oynadı

ASLIŞAH, HAYYAM GARİPOĞLU İLE KONSERE GELDİ

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu hafta sonu Alaçatı'da sahne aldı. Beren Saat'in de izlediği konserde eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, uzun zaman sonra aynı ortamı paylaştı. Sosyetik güzel, Doğulu'yu adının aşk dedikodularına karıştığı, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla izledi.

'YÜZÜNE BİLE BAKMAM' ŞARKISINDA COŞMASI ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME Mİ?

Sabancı ise bir başka köşede arkadaşlarıyla konseri takip ederken ikili göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Doğulu'nun 'Ex Aşkım' şarkısında coştu. Bir arkadaşının çekip yüklediği videoda sosyetik güzelin, "Yüzüne bile bakmam" sözlerinde yaptığı dans eski sevgilisine mesaj olarak yorumlandı.

Böyle görüntülendiler;

Kaynak: haberinburada