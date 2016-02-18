

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan daha önce de Sinam Kobal ile uzatmalı bir aşka imza atmıştı ama tam evlilik öncesinde yollarını ayırmıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan ile büyük aşka yelken açan Arda Turan bu kez de Aslıhan Doğan ile ayrıldıkları konuşulurken ASlıhan Doğan sosyal medya hesabından o fotoğrafı paylaştı.







Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken Arda Turan tarafından herhangi bir açıklama gelmezken Aslıhan Doğan cephesinde ikilinin olduğu bir fotoğrafı Doğan kendi hesabından paylaştı. Arda Turan Sinem Kobal ile evlilik aşamasında iken ayrılmıştı. Sinem Kobal ise yeni ilişkisinde evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.







Evlilik yolunda emin adım attığı sırada ayrılık kararı alan Arda Turan ve Sinem Kobal ayrı kişilerle yollarına deva ediyorlar. Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu le nikah masasına oturmaya hazırlanan Sinem Kobal oldukça mutlu görünürken Arda Turan ve birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile ayrıldıkları konuşuluyor.







Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2015 Mayıs ayında başlayan aşkı, evliliğe doğru adım adım ilerlerken ikili arasında ayrıldıkları iddia edildi.







Aslıhan Doğan ve Arda Turan-Foto Galeri







Ünlü futbolcunun sevgilisi İnstagram hesabından ayrıldıkları iddiasına cevap verdi. Aslıhan Doğan, sevgilisi Arda Turan'ın kendisine sarıldığı fotoğrafı paylaşarak söylentileri sonlandırdı.