Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

aslı enver'den murat boz'a ültimatom

ASLI ENVER'DEN MURAT BOZ'A ÜLTİMATOM

Aslı Enver, Eser Yenenler'in villasındaki âlem gecesi sonrası ayrıldığı sevgilisi Murat Boz'a, Kuruçeşme'de yaşadıkları evi boşaltması için ültimatom verdi

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:31
Puan Ver : Aslı Enver'den Murat Boz'a Ültimatom(7/10)8



Villa partisi, Murat Boz'u hem sevgilisinden hem evinden etti! HT Magazin'in haberine göre alem gecesi haberlerinin ardından Aslı Enver, ünlü popçuyla birlikte yaşadıkları Kuruçeşme'deki evden ayrıldı.




Eşyalarını toplayıp annesinin evine yerleşen güzel oyuncu, ortak arkadaşları aracılığıyla Boz'a evi boşaltması için haber gönderdi.




Murat Boz, skandal gece sonrası telefonuna dahi çıkmayan Enver'in mesajı üzerine ev bakmaya başladı.




Sessiz sedasız Boğaz hattında ev aramaya başlayan ve emlakçıların önerdiği evleri gezen ünlü popçu, ilk fırsatta Yeniköy'deki evi boşaltacak. Boz'un eşyalarını almasının ardından güzel oyuncu evine geri dönecek.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Aslı  Enver  Den  Murat  Boz  A  Ültimatom    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER