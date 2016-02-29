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aslı enver, murat boz'un evine taşındı

ASLI ENVER, MURAT BOZ'UN EVİNE TAŞINDI

Murat Boz ve Aslı Enver'in aşkı hız kesmeden devam ediyor.Son dönemin en popüler çifti Murat Boz ve Aslı Enver, geçtiğimiz hafta başı birlikte yaşama kararı aldı....

Tarih : 29 Şubat 2016, 09:18
Puan Ver : Aslı Enver, Murat Boz'un Evine Taşındı(9/10)9


Murat Boz ve Aslı Enver'in aşkı hız kesmeden devam ediyor.



Son dönemin en popüler çifti Murat Boz ve Aslı Enver, geçtiğimiz hafta başı birlikte yaşama kararı aldı. Murat Boz'un Yeniköy'deki villasına taşınan Enver, artık sevgilisiyle birlikte yaşıyor.

Boz'un, sevgilisi taşınmadan önce evinde yaklaşık 50 bin TL'lik tadilat yaptırdığı öğrenildi.








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