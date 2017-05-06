

Popçu Murat Boz'un, komedyen Eser Yenenler ile birlikte bir moda programıyla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez adında bir kadının da bulunduğu bir grup ile Yenenler'in Beşiktaş'taki evinde sabaha kadar vakit geçirmesinin üzerine Aslı Enver cephesinden de haberler gelmeye başladı.



"ZATEN ARAMIZ 1 HAFTADIR LİMONİYDİ"







Habertürk'ün haberine göre; Enver Yeniköy'de Boz ile birlikte yaşadığı evi, 10 gün önce terketti. Enver'in "Zaten aramız 1 haftadır limoniydi" dediği öğrenildi.







Bu durum Boz'un çapkınlık turunun Aslı Enver'i unutmak için olduğu iddialarını gündeme getirdi.







kaynak:ensonhaber