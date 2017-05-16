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aslı enver ile özcan deniz aşk yaşıyor

ASLI ENVER İLE ÖZCAN DENİZ AŞK YAŞIYOR

Aslı Enver ile Murat Boz çifti magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biriydi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:37
Puan Ver : Aslı Enver İle Özcan Deniz Aşk Yaşıyor(9/10)9


Aslı Enver ile Murat Boz çifti magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biriydi. Evliliğe doğru giden ilişkilerini noktalayan ikiliyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Murat Boz'un Bahar - Nihal Candan kardeşlerle skandal gecede adının çıkmasından sonra ayrıldıkları iddia edilse de işin aslı çok başka. Murat Boz ile Aslı Enver meğer bu olaylar olmadan 10 gün önce ayrılmışlar. Fakat bugün yine ortaya atılan iddiaya göre Aslı Enver ve rol arkadaşı Özcan Deniz'in aşk yaşadığı yönünde.



İstanbullu Gelin dizisinde başrol paylaşan Özcan Deniz ve Aslı Enver'in aşk yaşadığı iddia ediliyor. Herkes Murat Boz ve Aslı Enver aşkının Nihal-Bahar Candan yüzünden bittiğini konuşurken ayrılığın altından Özcan Deniz çıktı!



 



kaynak:internethaber






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