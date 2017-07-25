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Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek
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Aslan, orta sahasını buldu! 11 milyon Euro'ya iş bitecek

ASLAN, ORTA SAHASINI BULDU! 11 MİLYON EURO'YA İŞ BİTECEK

Galatasaray, Imbula'dan gelen kötü haberin ardından İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen orta saha Mohamed Elneny transferini 11 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek(7/10)3

Imbula transferinin zora girmesinin ardından elindeki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, Manchester Cityli Fernando ve Arsenalli Mohamed Elneny transferlerinden birini mutlaka bitirecek.

11 MİLYON EURO'YA İŞ BİTECEK

Sportif direktör Cenk Ergün'ün Londra'ya giderek Elneny için Arsenal kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Londra ekibinin de Elneny'nin satılmasına sıcak baktığı ifade edilirken, transferin 11 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.

Dış Basın/Metro

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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