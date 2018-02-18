ASLAN KASIMPAŞA'DA AĞIR YARA ALDI
Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla liderliği yeniden Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Süper Lig 22. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
MAÇIN HENÜZ BAŞINDA GOMİS YERE YIĞILDI
Karşılaşmanın 7. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde Bafetimbi Gomis baygınlık geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğu yıldız futbolcu yaklaşık 4 dakika sonra oyun alanına geri döndü.
GALATASARAY GARY RODRIGUES İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaray Gary Rodrigues ile 1-0 öne geçti. Rakiplerinden bir bir sıyrılan Rayn Donk uzun bir pasla topu Rodrigues'e gönderdi. Genç yıldız rakibinden sıyrıldıktan sonra uzak köşeye kesme bir vuruş gerçekleştirdi ve muhteşem bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
KASIMPAŞA MBAYE DIAGNE İLE BERABERLİĞİ YAKALADI
Zorlu mücadelenin 45+2'inci dakikasında Bernard Mensah ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mbaye Diagne to9pu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.
FATİH TERİM İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
Galatasaray'da Fatih TErim ilk yarının son dakikasında rakibine yaptığı hareket ile panaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz'in yerine oyuna Eren Derdiyok'u dahil etti.
KASIMPAŞA KOITA İLE ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen Kasımpaşa 80. dakikada Koita'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita estetik bir vuruşla Muslera'yı avlamayı başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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