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Galatasaray Odeabank, EuroCup 8. maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 82-61 mağlup etti.
Galatasaray Odeabank, 7Days EuroCup B Grubu 8. maçında konuğu Buducnost Podgorica'yı 82-61'lik skorla yendi ve grubundaki 3. galibiyetini elde etti.
7Days EuroCup B Grubu 8'inci hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 82-61 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14 üstün geçti. 2'nci periyotta dengeli bir oyun oynanırken, karşılıklı basketlerin geldiği çeyreği sarı-kırmızılılar 41-34 önde kapattı.
GALATASARAY ODEABANK 3. GALİBİYETİNİ ALDI
3'üncü periyotta maça ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, 23-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 19 sayı farkla önde girdi: 64-45. Son periyotta da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Galatasaray Odeabank, sahadan 82-61'lik galibiyetle ayrıldı. Erman Kunter'in öğrencileri bu galibiyetle gruptaki 3'üncü galibiyetine uzanırken, Karadağ ekibi Buducnost Podgorica 4'üncü mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Dwight Hardy oldu.
Kaynak: haberinburada
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