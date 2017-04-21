

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, basın mensuplarının çözüm süreci sorusuna, "Bölge halkı ve Türkiye'nin her kesimi huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle mücadeleyi de desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır." yanıtını verdi.







"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"







Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesinde gerçekleşen programa katılan AK Partili Gül, basın mensuplarının "Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki oylardaki artışın yeni bir çözüm sürecini doğuracak mı?" sorusuna bölgeden çok güçlü bir Evet tercihi oyu çıktığını vurgulayarak, "Oylardaki bu artış demokrasimiz ve birliğimiz açısından çok önemli bir mesajdır. Bu hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele anlamında da aslında bölgemizden güvenoyu aldığı anlamına gelir. Çünkü bölge halkı ve Türkiye'nin her kesimi huzur istemektedir. Huzuru bozan terör örgütleriyle mücadeleyi de desteklemektedir. Asla çözüm süreci gibi bir süreç olmayacaktır. Terörle mücadele etkin bir şekilde devam edecektir. Teröristle mücadele ile halkı ayıran, halkın huzurunu, güvenliğini sağlayan bir anlayış devam edecektir" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk