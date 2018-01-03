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Aşkta kazanan Alişan, işte kaybetti! Dizisinin fişini çektiler

AŞKTA KAZANAN ALİŞAN, İŞTE KAYBETTİ! DİZİSİNİN FİŞİNİ ÇEKTİLER

Alişan'ın aşkı bulduğu dizi Dostlar Mahallesi, ekranlara 4 bölüm dayanabildi. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan dizi final karar aldı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 00:00
Puan Ver : Aşkta Kazanan Alişan, İşte Kaybetti! Dizisinin Fişini Çektiler(10/10)6

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisi, Zeynep Eronat, Ersin Korkut, Hande Katipoğlu, Buse Varol, Turan Özdemir ve İnan Ulaş Torun gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak dizi ekranlara 4 bölüm dayanabildi.

DİZİ TUTMASA DA ALİŞAN AŞKI BULDU

Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaşan Alişan, "Revize edilen 5. bölümü bekliyoruz" derken Çağla Şıkel ise "Reytingler iyi değil ama yapacak bir şey yok. Kısmet" yorumunu yapmıştı. Ancak geçen cumartesi dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün reytingleri kötü çıkınca 4. bölümde final kararı alındı. Dostlar Mahallesi dizisinden geriye sette başlayan Alişan ve Buse Varol aşkı kaldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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