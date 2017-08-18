AŞKLARINA İNANMAYANLARA İNAT ADRİANA LİMA, METİN HARA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkını hiç kimse gerçek bulmuyordu. Adriana New York'a dönünce ayrılık dedikoduları patladı ama yenge yeniden İstanbul'a geldi.
Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima, Bodrum tatilinin ardından New York'a dönmüştü. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak Metin Hara'ya sevgisini bir sefer daha gösteren Adriana Lima, soluğu İstanbul'da aldı.
SEVGİLİSİNİN HEDİYE ETTİĞİ KOLYEYİ ÇIKARMIYOR
Ayrılık iddialarını sosyal medyada yalanlayan top model, önceki gün Etiler'de görüntülendi.Adriana'nın sevgilisinin Bodrum tatilleri sırasında hediye ettiği ağaç motifli kolyeyi boynundan çıkarmadığı fark edildi.
Kaynak: haberinburada
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