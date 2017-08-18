Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Aşklarına İnanmayanlara İnat Adriana Lima, Metin Hara İçin İstanbul'a Geldi

AŞKLARINA İNANMAYANLARA İNAT ADRİANA LİMA, METİN HARA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkını hiç kimse gerçek bulmuyordu. Adriana New York'a dönünce ayrılık dedikoduları patladı ama yenge yeniden İstanbul'a geldi.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Aşklarına İnanmayanlara İnat Adriana Lima, Metin Hara İçin İstanbul'a Geldi(8/10)4

Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima, Bodrum tatilinin ardından New York'a dönmüştü. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak Metin Hara'ya sevgisini bir sefer daha gösteren Adriana Lima, soluğu İstanbul'da aldı.

SEVGİLİSİNİN HEDİYE ETTİĞİ KOLYEYİ ÇIKARMIYOR

Ayrılık iddialarını sosyal medyada yalanlayan top model, önceki gün Etiler'de görüntülendi.Adriana'nın sevgilisinin Bodrum tatilleri sırasında hediye ettiği ağaç motifli kolyeyi boynundan çıkarmadığı fark edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aşklarına  İnanmayanlara  İnat  Adriana  Lima  Metin  Hara  İçin  İstanbul  A  Geldi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER