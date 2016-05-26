

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya, ikamet ettiği sitede kaçak su kullandığı iddiasıyla açılan dava reddedildi.







Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, ASKİ avukatı Çağrı Alkan ile Nazlıaka'nın avukatı Mehmet Cemal Yoğurtçuoğlu katıldı.







Hakim Bülent Katar, bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğunu bildirdi.







Kaçak su kullanımı iddiasıyla açılan davada sunulan bilirkişi raporunda; "Kaçak su kullanıldığına ilişkin sadece bir 'T' bulunması, herhangi bir bağlantının görülmemiş olması, keşfen belirlendiği üzere bu 'T' hattından bağlantı yapılmasının zorluğu ve başkaca bir tespit bulunmaması, özellikle, kaçak su kullanıldığının tespit edilememiş olması karşısında, davalının kaçak su kullanmadığı sonucuna varılmıştır" değerlendirilmesine yer verildi.







ASKİ avukatı, yeni bir bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.







Hakim Katar, raporun olaya uygun, gerekçeli ve hüküm kurmaya elverişli bulunduğundan yeni bir rapor alınması talebini reddetti. Katar, yargılamanın bittiğini bildirerek, Nazlıaka hakkındaki kaçak su kullandığı gerekçesiyle açılan davanın reddinekarar verdi.







ASKİ, Nazlıaka'nın konutunun bulunduğu sitede yapmış olduğu kontrolde, kaçak su kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.







Öte yandan, usulsüz atık su deşarjı yaptığı gerekçesiyle aynı mahkemede hakkında açılan davada ise Nazlıaka'nın ASKİ'ye 3 bin 32 lira su borcu ödemesine hükmedildi. Nazlıaka'nın avukatının bu karara itiraz ettiği öğrenildi.







NAZLIAKA'DAN AÇIKLAMA







Aylin Nazlıaka, "ikamet ettiği sitede kaçak su kullandığı ve usulsüz atık su deşarjı yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan ve bugün sonuçlanan davaya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.







Ankara'nın kirli su sorununu 2014'te dile getirdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hedef tahtası haline geldiğini savunan Nazlıaka, konuyu Ankara'nın sorunu olarak görüp, uyarmaya çalıştığını ifade etti.







Nazlıaka, ancak Gökçek'in her zamanki tarzıyla olayı kişiselleştirdiğini, kendisini hedefe koyarak, haksız ithamlarda bulunduğunu, bunlardan birinin de kaçak su kullanım iddiası olduğunu söyledi. Aylin Nazlıaka, bu ithamın kendisini ve komşularını rencide ettiğini dile getirdi.







Davanın bugün sonuçlandığına belirten Nazlıaka, kendisinin ve komşularının kaçak su kullanmadığının yargı kararıyla tescil edildiğini vurguladı.







Nazlıaka, bunun, bugüne kadar kendisine yönelik yaratılmaya çalışılan algı operasyonunun yanlı ve yanlışlığına dair önemli gösterge olduğunu savunarak, "Kaçak su kullandığıma dair uzun zamandır yaratılmaya çalışılan spekülatif haberlerin, davayla birlikte yalan olduğu çıkınca, haberin haberleştirilmesi de ayrı bir haber konusu oldu. Haberler, 180 derece farklı şekilde, kaçak sudan ceza aldığım şeklinde yansıdı. Bu hangi aklın ürünü anlamakta zorlanıyorum. Suç olmadığına dair karara rağmen böyle bir haber yapma, basını itibarsızlaştıran, zavallı bir haber. Bununla ilgili yasal haklarımı korumak kaydıyla haberin düzeltilmesinin takipçisi olacağım" diye konuştu.







Bir soru üzerine Nazlıaka, dokunulmazlıklara ilişkin anayasa değişikliğine yönelik Anayasa Mahkemesine başvurmayacağını kaydetti.







AA'DAN HABER İPTALİ







Anadolu Ajansı (AA) saat 11.39'da 'Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya, ikamet ettiği sitede kaçak su kullandığı ve usulsüz atık su deşarjı yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada, 3 bin 32 lira para cezası verildi' haberini geçmişti.







Ancak AA saat 14.52'de haberi iptal ederek yeniden yayımladı.