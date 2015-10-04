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aşkın tanımı ve çeşitleri

AŞKIN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

İtalyan Psicologia e Salute isimli dergide yayınlanan araştırmada Amerikalı antropolog Prof. Helen Fisher aşkı tanımladı. İşte aşkın tanımı ve çeşitleri:

Tarih : 04 Ekim 2015, 14:03
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Prof. Fisher aşkın, dopamin, serotonin, östrojen ve testesteron hormonlarının harekete geçmesiyle oluştuğunu iddia ediyor. Dopamin duygusal ve mental reaksiyonları kontrol ediyor; serotonin mutluluk ve iyi hissetme hali sağlıyor; östrojen kadınlarda kırılganlığa neden oluyor ve testesteron erkeklerde tutku ve libidoyu tetikliyor.



İşte aşk çeşitleri:





1.    Dopamin hormonu baskın olan bir kişi tutkulu ve kısa süreli bir aşk insanıdır. Flört evresinde gayet ateşli olan aşk hali, kısa sürede sönüp geçecektir.

2.    Serotonin aşıkları ise tam tersine güvenilir ve uzun süreli ilişkiler yaşamayı sever. Helen Fisher'in gözlemlerine göre bu kişiler ilişkileri acılardan kurar ve aşkla yaşar.

3.    Östrojen hormonunun etkili olduğu aşkta hassasiyet ve savunmasızlık söz konusudur. Bu tip kişiler aşırı duygusal ve ilişkileri çeşitli kişilerdir.

4.    Testesteron aşıkları genellikle bencil ve despot tavırlarıyla bilinir. Bu kişiler aile kurmaya odaklıdır ve bu nedenle ilişkinin kendi istedikleri gibi ilerlemesini ister.








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