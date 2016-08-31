AŞKIMIZ KEÇİÖREN METROSU GİBİ OLSUN DİYEN GENÇLER BAŞKA SLOGAN BULSUN
Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu test sürüşünde vatandaşlara seslendi. Yıl sonunda metronun hizmete gireceğini açıklayan Yıldırım, "'Sevgilim, aşkımız hiç bitmesin, sürsün Keçiören Metrosu gibi olsun' diyor. Şimdi bu gençler üzülmesinler başka bir slogan bulsunlar. Keçiören Metrosu artık bitiyor, ama onların aşkları bitmesin, sevgileri devam etsin" dedi.
Ankara'ya yeni bir metro müjdesi veren Yıldırım, " AKM'den Kızılay Meydanı'na kadar 3,5 km daha ilave yapıyoruz. Başkanın kısa günün ticareti, onu da bugün kopardı. Bütün bu Keçiören bittiği zaman Ankara'da raylı sistem 64 kilometreye ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.
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