

Ankara'da tüketilen suya 2016 Ocak ayından itibaren yüzde 10.11 zam uygulamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (ASKİ) İdaresi Genel Müdürlüğü, faturalara da firmalardan reklam almaya başladı.







ASKİ, gelirlerini daha da artırmak için abonelerine gönderdiği Ocak ayı faturasında bazı firmalardan aldığı reklamlara da yer verdi. ASKİ, suya yüzde 10.11'lik yeni yıl zammının yanı sıra faturaya yansıttığı Şebeke Yolu Ücretini de 5 TL'ye yükseltti. Su faturasına yüzde 18 ve yüzde 8 oranlarında iki ayrı Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edildi. Örneğin 10 liralık su kullanan bir aboneye ASKİ, çeşitli ilavelerle birlikte tahsilat için 20 lirayı geçen fatura gönderiyor.