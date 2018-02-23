AŞKI İÇİN ÇARŞAF GİYEREK KADIN KILIĞINA GİREN GENÇ YAKALANDI
Sivas'ta sevgilisiyle kaçan adam kızın akrabalarından saklanmak için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi.
Sivas'ta sevgilisiyle beraber kaçan adam sevgilisinin akrabalarından saklanmak için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Vatandaşların şüphe üzerine yaptığı ihbarla çarşaf giyen adam çocuk parkında polis ekiplerince yakalandı.
ÇARŞAFLI ERKEK GÖZALTINA ALINDI
Yeni Mahalle Danişment Ortaokulu yakınlarında bulunan parkta yaşanan olayda, okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredeki vatandaşlar birinin erkek olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çarşaflı iki kişiyi inceledi. Yapılan incelemede çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı.
AKRABALARDAN KORUMAK İÇİN ÇARŞAF GİYDİRDİ
Elazığ'dan Sivas'a kaçarak geldiği öğrenilen şahıslar Emrah B. ile Hasret K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, iki adet şarjör ve bıçak çıktı. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren Emrah B.'nin iddiaya göre kaçırdığı Hasret K.'yı akrabalarından korumak için kendisinin de çarşaf giydiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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