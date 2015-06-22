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ASKERLİKTE BİR DEVİR KAPANDI !


ASKERLİKTE BİR DEVİR KAPANDI !
Tarih : 22 Haziran 2015, 11:15
Puan Ver : Askerlikte Bir Devir Kapandı !(5/10)5


Anayasa Mahkemesi (AYM), askeri birliklerde, üs komutanlarınca disiplin suçu işledikleri gerekçesi ile askeri personele uygulanan ve DİSKO olarak bilinen ‘disiplin koğuşu'nu hak ihlali saydı ve tazminatla cezalandırdı. AYM, bir askere amiri tarafından verilen disiplin cezasını, “yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkûmiyet” kararının yokluğu nedeni ile hak ihlali olarak kabul etti.








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