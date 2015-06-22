

Anayasa Mahkemesi (AYM), askeri birliklerde, üs komutanlarınca disiplin suçu işledikleri gerekçesi ile askeri personele uygulanan ve DİSKO olarak bilinen ‘disiplin koğuşu'nu hak ihlali saydı ve tazminatla cezalandırdı. AYM, bir askere amiri tarafından verilen disiplin cezasını, “yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş bir mahkûmiyet” kararının yokluğu nedeni ile hak ihlali olarak kabul etti.