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askerlik yoklamasında e-devlet kolaylığı

ASKERLİK YOKLAMASINDA E-DEVLET KOLAYLIĞI

Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tarih : 02 Kasım 2016, 12:20
Puan Ver : Askerlik Yoklamasında E-Devlet Kolaylığı(8/10)5


Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde, "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesi başlatıldı.


 


Projeyle vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarının e-Devlet sistemi üzerinden doldurulması ve kayıtlı oldukları aile hekimine giderek yoklama işlemlerinin yapılabilmesi hedefleniyor.


 


Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi yaptırabilecek. Daha önce askerlik şubelerine iki kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.


 


Sağlık Bakanlığı ile sağlanan koordinasyonla, projenin pilot uygulamasına Manisa'da bugün itibarıyla başlandı, projenin yürütülmesi amacıyla Manisa'da 222 hekime bilgilendirme eğitimi verildi.







Etiketler: Askerlik  Yoklamasında  E-Devlet  Kolaylığı    haber

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