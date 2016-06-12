ASKERLİK ŞUBESİNE ROKETATARLI SALDIRI YAPILDI!
Kars'ın Kağızman ilçesindeki Askerlik şubesine, terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi.
Kars'ın Kağızman ilçesindeki Askerlik şubesine, terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde bulunan Askerlik Şubesine bölücü terör örgütü mensuplarınca gece 01.20 sıralarında roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.
İki kişi oldukları belirlenen teröristler, roketatarlı saldırının ardından binaya ateş açtı.
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