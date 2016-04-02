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askerlik şubesine bomba yüklü araçla saldırı

ASKERLİK ŞUBESİNE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde PKK'lı teröristler, Askerlik Şubesi'ne bomba yüklü araçla saldırdı. Şube önündeki bariyerler nedeniyle bahçeye giremeyen teröristler, bombalı aracı bina önünde patlattı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 1'si asker ile 3'ü çocuk toplam 11 kişi de yaralandı.

Tarih : 02 Nisan 2016, 10:02
Puan Ver : Askerlik Şubesine Bomba Yüklü Araçla Saldırı(5/10)3


Kızıltepe-Mardin Karayolu üzerindeki Askerlik Şubesi'ne, dün saat 23.40 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Teröristler, askerlik şubesi önünde bulunan bariyerler nedeniyle bahçeye giremeyince, bombalı aracı bina önünde infilak ettirdi.



İlçe genelinde duyulan patlamada, yakındaki bir inşaatta bekçilik yapan Suriyeli bir mülteci hayatını kaybetti. Askerlik şubesi önünde nöbet tutan 1 asker ile yoldan geçen 3'ü çocuk toplam 11 kişi de yaralandı.



Patlamanın şiddetiyle askerlik şubesinin bahçe duvarıyla çevredeki ev, işyerleri ve park halindeki onlarca araç hasar gördü.



Saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri, saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.








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