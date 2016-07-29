

Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet, Türkiye'de darbe dönemlerini tamamen bitirmek için harekete geçti.







Bunun için önemli Radikal kararlar alınacak.







Ordunun başkomutanı Cumhurbaşkanı.







Ama Anayasa, "Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur" hükmü var.







İşte en başta Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması gündemde.







Genelkurmay dışında MİT Müsteşarlığı'nın Külliye'ye bağlanması planlamalar arasında.







Genelkurmay, harekatlardan, ülke güvenliğinden sorumlu olacak.







Yani bir nevi Cumhurbaşkanı'na bağlı koordinatör üst makam görevini yürütecek.







Kuvvet komutanlıkları ise Milli Savunma Bakanlığına bağlanacak.







Ordunun eğitim, sağlık, personel gibi tüm destek hizmetlerini bakanlık karşılayacak.







Silahlı kuvvetlerin subay, astsubay, personel talebi, bunların hangi koşullarda alınacağı ve eğitimleri gibi konularda bakanlık sorumlu olacak.







Tabi Milli Savunma Bakanlığı da sivilleşecek.







En başta Genelkurmay yerleşkesinin içinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı, başka bir binaya taşınacak.







Şu anda bakan dışında Milli Savunma Bakanlığında sadece bakan yardımcı ve danışmanı sivil.







Bu yapı da değiştirilecek. Siviller ağırlıkta olacak. Müsteşar ve genel müdürler sivillerden oluşacak.







FETÖ'nün yuvası haline gelen askeri liseler kapatılacak. Harp okulları devam edecek. İmam Hatip ve meslek liseleri dahil tüm lise mezunları harp okuluna girebilecek.







Örgütün kurmaylık sınavlarına da müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kurmaylık da tümüyle kaldırılacak. Terfilerde liyakat esasına geçilecek.







Sınıf subaylarından generallik terfiler daha da artacak.







Bir süre önce başlayan profesyonel askerlik ilerleyen dönemde yaygınlaşacak.







Zorunlu askerlik süresi kademeli olarak kısaltılacak. Asker azalımı jandarmadan başlayacak.







Bu arada emekliliğe sevk edilmesi beklenen 85, 86, 87 ve 88'nci dönem harp okulu mezunları için çıkarılan yasa iptal edildi.







FETÖ'nün hedefindeki bu subaylar görevlerine devam edecek.







Bu kapsamdaki albaylardan önemli miktarda isim son şura da generalliğe yükseltildi.