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Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit

ASKERLERLE POZ VEREN TRUMP'TAN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda askerlerle poz veren ABD Başkanı Trump, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir." dedi.

Tarih : 07 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD ordusunun üst düzey komutanları, Beyaz Saray'da bir araya gelerek İran ve Kuzey Kore'ye karşı alınan önlemleri görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına askerlerle poz veren Trump'ın, "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizliktir." demesi Amerikan medyasının dikkatini çekti.

"NE ANLAMA GELDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

"Ne fırtınası? İran mı yoksa Kuzey Kore mi?" yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınan Trump'ın, "Ne anlama geldiğini göreceksiniz." ifadesini kullanması da Beyaz Saray muhabirlerinin meraklı sorularına karşılık vermeye yetmedi.KUZEY KORE VE İRAN MI?

Amerikan medyasında ağırlıklı olarak Kuzey Kore ve İran'a "üstü kapalı bir tehdit" şeklinde yorumlanan "fırtına öncesi sessizlik" yorumu, Trump'ın bu ülkelere karşı son dönemde yaptığı sert açıklamalardan biri olarak değerlendirildi.NÜKLEER ANLAŞMASINI RAFA KALDIRABİLİR

Öte yandan, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı gelecek hafta rafa kaldırabileceği haberlerinin de gündeme gelmesi, Donald Trump yönetiminin Tahran'a karşı artık daha da sert bir sürece girebileceği yönünde yorumlandı."KUZEY KORE'Yİ ORTADAN KALDIRMA" İHTİMALİNDEN BAHSETMİŞ

Başkan seçilmeden önce Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu ve başkan olması halinde iptal edebileceğini ifade ediyordu. Kuzey Kore'yle ilgili giderek artan bir sert üslup takınan Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarındaki konuşmasında "Kuzey Kore'yi tamamen ortadan kaldırabilme" ihtimalinden bahsetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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