Katar'dan Suudi Arabistan'a Çifte Yalanlama!
Beşiktaş, Real Betis'le 1-1 Berabere Kaldı
Askerlerin Darp Görüntüsüyle İlgili Dikkat Çekici Açıklama: Yurt Dışından Servis Edilmiş
Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
Sirkte Eğlenmeye Gelenlere Büyük Şok! Gösteriye Dakikalar Kala Tribün Çöktü: 37 Yaralı
Ayakta Sörf Yapmak İsteyen Erkan Petekkaya İlginç Görüntüler Oluşturdu
Mourinho Noktayı Koydu: Benim G.Saray'a Gitmem Daha Kolay
Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
Eski Beşiktaşlı Delgado, Artık Bitti Dedi
Yumruğunu Masaya Vuran Putin, 755 Abd'li Diplomata Kapıyı Gösterdi!
Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
Trabzonspor Heerenveen'e Diş Geçiremedi
Tsk: Türkiye'ye Sınırında Yakalanan Kaçakları Döven Asker Gözaltına Alındı
Trabzonspor Başkanı: Burak Yılmaz Transferi 2 Ağustos'a Kadar Yetişecek
Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren Abd Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki
Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
Fatih Terim: İstifa Etmedim, Tff Görevime Son Verdi

ASKERLERİN DARP GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMA: YURT DIŞINDAN SERVİS EDİLMİŞ


Askerlerin Darp Görüntüsüyle İlgili Dikkat Çekici Açıklama: Yurt Dışından Servis Edilmiş
Tarih : 31 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Askerlerin Darp Görüntüsüyle İlgili Dikkat Çekici Açıklama: Yurt Dışından Servis Edilmiş(5/10)1

Hudut hattında yakalanan kaçaklara kötü muamele yapan askerlerin görüntülerinin yurt dışından servis edildiği belirlendi. Söz konusu olayın Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapıldığı değerlendiriliyor.

ÖZEL BİR İNCELEME HEYETİ OLUŞTURULDU

Sosyal paylaşım sitesinde yer alan ve yurda kaçak girmeye çalışırken yakalananlara yönelik bir grup askerin kötü muamelesini içeren görüntülerin ardından hemen idari tahkikat heyeti görevlendirildi.

KAÇAKLARI YAKALAYIP MEVZİYE GETİRDİLER

Heyetin incelemelerine göre, olay 28 Temmuz saat 11.00 civarında hudut bölüklerinden birinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen 4 Suriyeli, Seferli- Sivri kavak yol kavşağında, Piyade er S. B. ve Piyade Onbaşı E. P. tarafından tespit edildi. Piyade er S.B. yakaladığı Suriyelileri nöbet mevzisine getirdi. Devriye nöbetçileri Piyade Onbaşı Y.G. ve Piyade er E.U da olayın ardından nöbet tutulan mevziye geldi.

WHATSAPP İLE ALMANYA'DAKİ "AİGDO TOM"A GÖNDERİLMİŞ

Askerler yakaladıkları kaçakları burada darp ederken Piyade Onbaşı Y.G. de yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntüler olaydan bir gün sonra ise söz konusu onbaşı tarafından "Whatsapp" uygulamasıyla Almanya'da yaşayan "Agido Tom" kullanıcı adlı Feride A'ya gönderildi.

AMAÇLARI TSK'YI YIPRATMAK

Heyetin incelemesinde, görüntülerin yurt dışından servis edilmiş olması "manidar" olarak nitelendirilirken olay, "Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini zorda bırakmak ve yıpratmak amacıyla bilinçli olarak yapılan eylem" olarak nitelendirildi.

TSK: İLGİLİ PERSONEL GÖZALTINA ALDINDI

Genelkurmay Başkanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Askerlerin  Darp  Görüntüsüyle  İlgili  Dikkat  Çekici  Açıklama  Yurt  Dışından  Servis  Edilmiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER