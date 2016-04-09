O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ASKERLER YAKINDA TAMAMEN GÖRÜNMEZ OLABİLECEK!


ASKERLER YAKINDA TAMAMEN GÖRÜNMEZ OLABİLECEK!
Tarih : 09 Nisan 2016, 10:32
Puan Ver : Askerler Yakında Tamamen Görünmez Olabilecek!(6/10)7


Amerika, ileride askerlerinin tamamen görünmez yapabilecek duruma gelebilir. Bu iddia Amerikalı bilim adamlarından geldi. 'Kuantum Stealth' isimli kamuflaj malzemesi çevresindeki ışık dalgalarını bükerek kişiyi neredeyse tamamen görünmez hale getiriyor.





Amerika, ileride askerlerinin tamamen görünmez yapabilecek duruma gelebilir.








Etiketler: Askerler  Yakında  Tamamen  Görünmez  Olabilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER