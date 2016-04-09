ASKERLER YAKINDA TAMAMEN GÖRÜNMEZ OLABİLECEK!
Amerika, ileride askerlerinin tamamen görünmez yapabilecek duruma gelebilir. Bu iddia Amerikalı bilim adamlarından geldi. 'Kuantum Stealth' isimli kamuflaj malzemesi çevresindeki ışık dalgalarını bükerek kişiyi neredeyse tamamen görünmez hale getiriyor.
Amerika, ileride askerlerinin tamamen görünmez yapabilecek duruma gelebilir.
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