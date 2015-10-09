

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı, 1 Ekim'de ilçelerde görevli askerlere “Personel Ailelerinin İkamet Durumu” başlığıyla bir yazı göndererek, güvenlik uyarısında bulundu. Yazıda, “Silvan, Hani, Lice, Kulp ve Dicle İlçesi'nde, dışarıda ikamet etmekte olan personel ailelerinin, güvenlik nedeniyle daha güvenli olan başka bir yere gönderilmesi emredilmiştir” ifadesine yer verildi.







Ayrıca çatışmaların yaşandığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görevli askerlere, “Personele ve Ailelerine Yönelik Emniyet Tedbirleri” başlığıyla, ailelerini bölgeden götürmedikleri takdirde sorumluluğun kendilerinde olacağına dair belge de imzalatıldı. Belgede şu ifadeler yer aldı:







‘EMNİYET SORUMLULUĞU ŞAHSIMA AİTTİR'







Beyanı “Bu kapsamda; askeri gazino veya lojmanlar dışında ikamet etmekteyim. Kardeş aile uygulamasından bana gösterilen askeri gazino/askeri kışla gibi tesislerden yararlanmak istemiyorum. Bölgedeki terörle ilgili gelişmeleri biliyorum ve takip ediyorum. Dışarıda kalmayı emniyetsiz olarak değerlendiriyorum ve dışarıda ikamet etmeye devam edeceğimi kabul ve beyan ediyorum. Kişisel emniyet sorumluluğu şahsıma aittir.” Astsubay Tolga Topçuoğlu (26) ve Uzman Çavuş Sinan Uçan (31), 1 Ekim'de Silvan'daki evlerinden çıktıkları sırada şehit edilmişti







‘TEDBİRLER NORMAL'







Genelkurmay yetkilileri, TSK personelinin güvenliği ve yeterli sayıda lojman olmadığı için asker ailelerinin bölgeden uzaklaşmaları yönünde tedbir alındığını doğruladı.







HABERTÜRK'e konuşan üst düzey bir askeri yetkili, “Bu tedbirlerin alınması normal. PKK'nın askeri birlik dışında evlerde oturan personeli hedef almak için bilgi topladığını biliyoruz. Esas sorun lojman yokluğu nedeniyle personelin barınma imkânlarının yetersiz olması. Personelimiz mecburen birlik dışından ev tutuyor ve bu da bazı yerlerde can güvenliği açısından risk yaratıyor. Askerlerimizi, ailelerini gönderip birlik içinde kalmaya davet ediyoruz” dedi.







PKK'lıların son dönemdeki telsiz görüşmelerinde, askeri lojman dışındaki evlerde yaşayan TSK personelini “yumuşak hedefsoft target” olarak gördüğü, eylem hazırlığı yaptığı da tespit edildi.