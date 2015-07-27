

Gece saatlerinde, Düzce askerlik Şubesi'nin önünde nöbet tutan asker yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan maskeli bir kişinin kendisine silah doğrulttuğunu iddia etti.







Askerin kendisinin de silahını doğrultması üzerine maskeli kişinin kaçtığını belirtmesi, polisleri alarma geçirdi.







Polisler her yerde maskeli kişiyi ararken, güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Yapılan aramalara rağmen maskeli kişi bulunamadı.