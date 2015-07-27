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ASKERİN İDDİASI POLİSİ HAREKETLENDİRDİ


ASKERİN İDDİASI POLİSİ HAREKETLENDİRDİ
Tarih : 27 Temmuz 2015, 11:14
Puan Ver : Askerin İddiası Polisi Hareketlendirdi(7/10)7


Gece saatlerinde, Düzce askerlik Şubesi'nin önünde nöbet tutan asker yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan maskeli bir kişinin kendisine silah doğrulttuğunu iddia etti.



Askerin kendisinin de silahını doğrultması üzerine maskeli kişinin kaçtığını belirtmesi, polisleri alarma geçirdi.



Polisler her yerde maskeli kişiyi ararken, güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Yapılan aramalara rağmen maskeli kişi bulunamadı.








Etiketler: Askerin  İddiası  Polisi  Hareketlendirdi    haber

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