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Askerimizi havaya uçurmak isteyen yabancı teröriste tek kurşun!

ASKERİMİZİ HAVAYA UÇURMAK İSTEYEN YABANCI TERÖRİSTE TEK KURŞUN!

Afrin'de, YPG'ye katılan Hollandalı terörist Sjoerd Heeger bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlemek isterken bordo bereli keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Tarih : 19 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Askerimizi Havaya Uçurmak İsteyen Yabancı Teröriste Tek Kurşun!(10/10)6

Son bir haftada Hollandalı, İspanyol ve Fransız olmak üzere 3 yabancı YPG'li teröristin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yabancı teröristlerle ilgili yeni detaylar var.

İspanyol ve Fransız iki YPG'li teröristin Afrin'de, Hollandalı terörist Sjoerd Heeger'in ise Deyrizor'da öldürüldüğü iddia edilmişti. ancak Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi.

SALDIRMAK İSTERKEN VURULDU

Sabah'ın haberine göre ise Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi.

AİLESİ CENAZESİNİ ALMADI

Eşini ve kızını terk ederek Suriye'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi.

Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi.

2 YABANCI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG saflarındaki İspanya vatandaşı 1993 doğumlu Samuel Prada Leon ile Fransa vatandaşı 1977 doğumlu Olivier François Jean Le Clainche isimli teröristlerin öldüğü açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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