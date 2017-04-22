

Cuma günü Afganistan'da askeri üsse düzenlene saldırıda 140 Afgan askeri hayatını kaybetti. Askeri üniforna giymiş 5 saldırgan Mezar-ı Şeriş yakınlarındaki bir üsse baskın düzenledi. Yetkililerden gelen son bilgiye göre yaklaşık 5 saat süren çatışmanın ardından 5 saldırgan öldürüldü.







Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçtiğimiz günlerde kuzey Afganistan'daki çok sayıda kıdemli Taliban liderinin öldürülmesinin intikamını aldıklarını açıkladı. Mücahit, tAliban'ın saldırısında aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını iddia etmişti.







kaynak:milliyet