ASKERİ ÜSSE HAVANLI SALDIRI DÜZENLENDİ !
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Tepeşin Askeri Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırıda 3 asker yaralandı.
Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü'nde bulunan Tepeşin Askeri Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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