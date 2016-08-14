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askeri üsse havanlı saldırı düzenlendi !

ASKERİ ÜSSE HAVANLI SALDIRI DÜZENLENDİ !

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Tepeşin Askeri Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırıda 3 asker yaralandı.

Tarih : 14 Ağustos 2016, 22:15
Puan Ver : Askeri Üsse Havanlı Saldırı Düzenlendi !(0/10)


Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü'nde bulunan Tepeşin Askeri Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı.



Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.








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