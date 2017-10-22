ASKERİ OPERASYON BAŞLIYOR! ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının gerekçesi ise askeri operasyon olarak gösterildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı bazı köylerde operasyon yapılacağı için 1 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ASKER OPERASYONA ÇIKACAK
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde operasyon icra edileceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde 22 Ekim 2017 günü saat 05.00'dan 23 Ekim 2017 günü saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli mülki sınırları içerisinde giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: haberinburada
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