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Askeri mahkemeler tarih oldu

ASKERİ MAHKEMELER TARİH OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi referandumla kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağını belirledi.

Tarih : 04 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : Askeri Mahkemeler Tarih Oldu(9/10)17


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi referandumla kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağını belirledi. Buna göre, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden, bir Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde bu mahkeme, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili davalara bakmasına karar verildi. Asliye Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ise iki ya da daha az Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı, ikiden fazla olan yerlerde ise 3 numaralının ilgili davalara bakması kararlaştırıldı.



16 yeni ihtisas mahkemesi



1. Daire, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi de belirledi. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi. Buna göre; Diyarbakır 9 ve 10, Gaziantep 9 ve 10, Hakkari 3, İzmir 16, Konya 9, Kütahya 3, Mardin 4, Muğla 3, Sakarya 5, Samsun 4, Şanlıurfa 6, Şırnak 3, Tekirdağ 3 ve Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemeleri, ihtisas mahkemeleri olarak belirlendi.





 



 



 



kaynak:yeniakit






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