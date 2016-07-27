ASKERİ LİSELER KAPATILACAK
Hükümet 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından önce kamuda Fethullah Gülen örgütünün üyelerini temizlemeyi amaçladı. Bu amaçla 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cemaatle ilintili okulları, hastaneleri, sendika, vakıf ve dernekleri kapattı. Hükümet bu çerçevede ikinci adımı askeriye için atıyor. Al Jazeera'nın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, OHAL kapsamındaki ikinci KHK Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde çıkarılacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar