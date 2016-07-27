

Hükümet 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından önce kamuda Fethullah Gülen örgütünün üyelerini temizlemeyi amaçladı. Bu amaçla 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cemaatle ilintili okulları, hastaneleri, sendika, vakıf ve dernekleri kapattı. Hükümet bu çerçevede ikinci adımı askeriye için atıyor. Al Jazeera'nın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, OHAL kapsamındaki ikinci KHK Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde çıkarılacak.