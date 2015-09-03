

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcı, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi.







Alınan bilgiye göre, teröristler, 02.00 sıralarında Nur Mahallesi'ndeki Cizre Garnizon Komutanlığına askerleri taşıyan konvoyun Cizre Köprüsü mevkisinden geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Mahallede paniğe yol açan patlamada can kaybı ve yaralanan olmadı.







Patlama nedeniyle karayolunda çukur oluştu, park halindeki iki araç kullanılamaz hale geldi, çevredeki bazı evlerin duvarları ve camları zarar gördü.