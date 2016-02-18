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ASKERİ KONVOYA BİR SALDIRI DAHA! ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR


ASKERİ KONVOYA BİR SALDIRI DAHA! ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR
Tarih : 18 Şubat 2016, 11:11
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Diyarbakır'da seyir halindeki askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıya maruz kalan araç yaklaşık 30 metre yolun kenarına uçtu. Bombalı saldırıda şehit ve yaralılar var.



Alınan bilgiye göre, saldırı Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Teröristler tarafından önceden bir menfeze yerleştirilen bomba, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan patlatıldı. Patlamanın etkisiyle kara yolu ikiye bölündü, askeri araç ise yaklaşık 30 metre yolun kenarına savrularak bir tarlanın içine düştü. Saldırıda şehitler olduğu belirtilirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Saldırının ardından yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda askeri araç, ambulans ve helikopter sevk edildi.








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