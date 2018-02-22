ASKERİ KIŞLADA YANGIN: 7 ASKER ZEHİRLENDİ
Son dakika... Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi.
Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar