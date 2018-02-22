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Askeri kışlada yangın: 7 asker zehirlendi

ASKERİ KIŞLADA YANGIN: 7 ASKER ZEHİRLENDİ

Son dakika... Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi(8/10)4

Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı çamaşırhanesinde çıkan yangında 7 asker dumandan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Askerlerin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenerek zehirlendiği belirtildi. Askerler tedavi için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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