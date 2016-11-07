

Askeri kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Yüzbaşı Alper Kocaman'ın yürek burkan şehadetini paylaştı.







Şehit Yüzbaşı Kocaman'ın şehadeti ile ilgili yapılan paylaşımda şu duygulandıran ifadelere yer verildi:







"Bu diyarda Alper'ler tükenmez..







Çocukluğundan beri hayali subay olmaktı, komando olmaktı, bordo bereli olmaktı. Oldu da..







Bordo beresiyle dağlarda dolaşıp bölgeye musallat olan, vatanına göz diken çakalları avlamaktı, avladı da..







Avlamakla kalmıyor, kendinden sonra bayrağı teslim edeceği bir evlat, bir oğul yetiştiriyordu kendi gibi yiğit, kendi gibi gözü pek..







Vakti olmadı, olamadı ikinci, üçüncü yiğitlerini yetiştirmeye, Hakk'a yürüdü..







Ama biliyordu ve içi çok rahattı; biliyordu kendisi gibi nice Alper'ler vardı bu Peygamber Ocağında, nice Ata'lar yetişiyordu arkadan, kendilerini takip edip bu topraklarda gezen hainleri, çakalları temizleyecek..







Nefis ve kibrine esir olmadan, doğru yoldan sapmadan, kul hakkı yemeden, lokmasını aç olanla paylaşıp üzerine mağrurluk yeleği giymeden Hak yolunda ilerliyordu..







Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden beri de bölgedeydi..