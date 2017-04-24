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askeri karşılamaya incelemeye chp'den yanıt

ASKERİ KARŞILAMAYA İNCELEMEYE CHP'DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik askeri karşılama için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıklamıştı

Tarih : 24 Nisan 2017, 15:39
Puan Ver : Askeri Karşılamaya İncelemeye Chp'den Yanıt(9/10)11


"SİYASİ SORUMLUSU GENELKURMAY BAŞKANI'DIR"



CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ege'de Eşek Adası'na Yunan Savunma Bakanı geldi. Milli Savunma Bakanı ise 'Şov yaptı Yunan Savunma Bakanı' diye açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanı ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin 'Genelkurmay Başkanı'mızın direktifi üzerine inceleme başlattık, raporumu tamamladım. Kasıt yok, kusur var' dedi. Herhalde birileri üzülmüş. Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanıyla ilgili bu tırnak içinde 'kusur'a kim mahal verdi diye araştırma yapıyorlar. Bunların kanına dokunmuş. Bu zatı muhteremlerin Barzani gelirken İstanbul ve Ankara'ya, altına kırmızı halılar serildiği, göndere bayrak çekildiğinde, Yunan Savunma Bakanı Eşek Adası'na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu Balıkesir'de büyük kusur var. Evet. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Derhal görevden alınmalıdır. Türkiye'nin bir ordusunun başındaki kişinin bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevlerini yapsınlar. Ege'de işgal altında olan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar. Bunlara kim göz yumuyor onları araştırsınlar. Ana muhalefet partisi başkanına gösterilen muamele maalesef Eşek Adası'nda şov yaptığı söylenilen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötüdür. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsınlar hemen. Böyle büyük bir kusura nasıl sebebiyet verdi diye, Genelkurmay Başkanı'nı hemen görevden alsınlar."



 



kaynak:habertürk








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