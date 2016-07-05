

Helikopterde 8 askeri personel, 4'ü asker eşi ve 3'ü asker çocuğu olmak üzere toplam 15 kişi bulunuyordu. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor.







Tohumluk Yaylası'nda düşen helikopterde bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden komutanlarında bulunduğu 15 asker olduğu öğrenildi.







Helikopterin yayladaki olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğü öğrenildi. Köylüler enkaza ulaştı. Bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve asker sevk edildi.