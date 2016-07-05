O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ 2 ALBAY ŞEHİT!


ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ 2 ALBAY ŞEHİT!
Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:13
Puan Ver : Askeri Helikopter Düştü 2 Albay Şehit!(8/10)10


Helikopterde 8 askeri personel, 4'ü asker eşi ve 3'ü asker çocuğu olmak üzere toplam 15 kişi bulunuyordu. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor.



Tohumluk Yaylası'nda düşen helikopterde bölgedeki karakollara bayramlaşmaya giden komutanlarında bulunduğu 15 asker olduğu öğrenildi.



Helikopterin yayladaki olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğü öğrenildi. Köylüler enkaza ulaştı. Bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve asker sevk edildi.








Etiketler: Askeri  Helikopter  Düştü  2  Albay  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER