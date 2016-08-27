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ASKERİ HASTANELER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI


ASKERİ HASTANELER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI
Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:00
Puan Ver : Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığı'na Bağlandı(0/10)


Anadolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kemal Memişoğlu, "Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması kapsamında bakanlığımızın bünyesine geçen Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi tüm sivil halkımızın hizmetindedir. İsmi bundan sonra Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak anılacak." dedi.



Ülke genelinde, 26 ilde askeriyeye ait 32 hastane ile bir rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Memişoğlu, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin kaliteli ve iyi bir hastane olduğunu, kalitenin daha üst seviyelere taşınacağını aktardı.








Etiketler: Askeri  Hastaneler  Sağlık  Bakanlığı  Na  Bağlandı    haber

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