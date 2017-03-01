Bakan Akdağ, "Askeri hastaneleri Sağlık Bakanlığına devralırken, aslında burada vatandaşlara hizmet vermekten daha çok askerlerimize daha mükemmel hizmet nasıl veririz bu maksatla devraldık" dedi



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredildiğini belirtti.



Askeri hastanelerin devrinden önce de bu hastanelere sivil hasta kabul edildiğini ifade eden Akdağ, "Askeri hastaneleri Sağlık Bakanlığına devralırken aslında burada vatandaşlara hizmet vermekten daha çok askerlerimize daha mükemmel hizmet nasıl veririz, bu maksatla devraldık. Sivile de hizmet verecekler ama özellikle terörün yoğun olduğu bölgelerde, çatışmaların daha yüksek olduğu bölgelerdeki hastaneleri Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmayın talebi doğrultusunda sadece asker ve güvenlik kuvvetlerine hizmet verecek şekilde geliştiriyoruz" diye konuştu.



Akdağ, eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul'daki Sultan Abdulhamit Hastanesi'nde hem askeri personele hem de sivillere sağlık hizmeti verildiğini aktardı.



Türkiye'de bütün hastanelerin asker sivil ayrımı yapmadan herkese sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Akdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç duyduğu bölgelerde personelin güvenliğini de göz önünde bulundurarak, sadece güvenlik güçlerine hizmet verecek hastaneler dizayn edeceklerini anlattı.







kaynak:habertürk