

Ne lise ne de üniversite döneminde Cemaat evlerine gittiğini belirten Ramazan Avcı, darbe girişimi gecesi yaşananları şöyle anlattı: “Hem alışveriş yapmak hem de AŞTİ'ye eşimin memleketi Fethiye'den gelecek koliyi almak üzere saat 21.30 sularında evden ayrıldım. Önce markete gittim. Daha sonra bebek mağazasına gittim oradan da AŞTİ'ye geçtim. Saat 23.00'e yaklaş- mıştı. Aracı AŞTİ'nin karşısına park ettim. AŞTİ'de saat 23.30'da gelecek otobüsü beklemeye başladım.



Akrabalarım arayıp darbe olduğunu söylediler. Eşim arayarak, ‘Darbe oluyor, olaylar oluyor, koliyi bırak sonra alırız' dedi. Aracımla Keçiören istikametine hareket ettim. Emniyet Müdürlü- ğü'nün önüne geldiğimde trafik yavaşladı. 2 tank geliş yolunu kapatmıştı. Benim yönüm de TIR'larla kapanmıştı, sadece 1 araçlık geçecek yer vardı. Bu sırada bana geçiş sırası geldi. 20 m. geçtim geçmedim helikopterden roket attılar, roket arabamın 1 m. arkasına isabet etti, araba savruldu ben içinden kendimi zor attım. Taksi ile Keçiören Hastanesi'ne gittim. Sabah 06.00'da taburcu oldum. Yaralandığım için müşteki sıfatıyla karakolda ifade verip şikâyetçi oldum.”



Olay nedeniyle mağdur olduğunu savunan Avcı, “Emniyet önünde bulunmamın nedeni AŞTİ'ye gelecek paketi almaktı. Esasında ben mağdurum. AŞTİ'den gelecek paketi bu olaylar nedeniyle gidip alamadım. Hangi firma olduğunu net hatırlamıyorum. Vakti geldiğinde AŞTİ'ye gidip bu 2 firmayı kontrol edip paketi alacaktım. Otobüsün muavini ve şoförü dinlenirse bu hususu doğrulayacaktır” dedi. Savcılık, Avcı'nın beyanlarının doğru olup olmadığının 2 otobüs firmasına da Fethiye seferleri soruldu. Bu firmaların Avcı'nın belirttiği saatlerde Fethiye seferi olmadığı ortaya çıktı.