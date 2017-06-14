ASKERİ GEMİDE GÖREVLİ SUBAYA FETÖ GÖZALTISI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri bir gemide görevli subay, Aksaz Deniz Üssü'nde gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Doğu Akdeniz'de görev yapan Çanakkale Hava Savunma Batarya Komutanlığına bağlı askeri geminin yakıt ikmali için Aksaz Deniz Üssü'ne demirlediği sırada, gemide görevli Teğmen Y.G. (24), Muğla ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Y.G'nin gemideki odasında yapılan aramada, telefon ve bilgisayarına el konuldu. Şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.
kaynak:milliyet
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